Así están las vías de ingreso a Quito por el retorno del feriado

Desde el sistema de video vigilancia ECU-911 se visualiza a esta hora el flujo vehicular en los ingresos y salidas de Quito.

El sistema de videovigilancia del ECU 911 mantiene un monitoreo permanente de los accesos a la capital este domingo, registrando una mayor carga vehicular en varios sectores debido al retorno de los ciudadanos tras el feriado.

Desde la sala operativa se visualiza un incremento en el flujo de automóviles tanto en los ingresos como en las salidas de Quito, por lo que las autoridades recomiendan conducir con precaución y respetar estrictamente las normas de tránsito para evitar siniestros.

El personal se mantiene atento para coordinar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las principales arterias viales que conectan con la ciudad.

Situación en otras provincias

El panorama de movilidad varía en distintas regiones del país durante esta jornada de cierre de feriado:

Guayaquil: Se observa un alto flujo vehicular en la vía a la Costa, específicamente a la altura del peaje Chongón (km 24) en sentido hacia la urbe porteña.

Medidas en el Puerto Principal: Ante la gran cantidad de vehículos, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) activó un carril de contraflujo para agilizar la circulación.

Los Ríos: En contraste con las grandes ciudades, las cámaras de seguridad registran un bajo flujo vehicular en el ingreso a Babahoyo.

Recomendación general: Se exhorta a los conductores a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales y a manejar con cuidado en todos los corredores viales.

Quito registra una alta carga vehicular en sus accesos por el retorno del feriado, mientras en Guayaquil se activan contraflujos en la vía a la Costa ante el masivo flujo de viajeros.