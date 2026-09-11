Inocar alerta por oleaje y mar agitado en costas de Ecuador del 11 al 14 de septiembre
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó sobre el arribo de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico.
El Inocar emitió una alerta por oleaje en las Costas ecuatorianas.
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Actualizada:
11 sep 2026 - 14:21
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó sobre el arribo de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico hacia las costas continental e insular de Ecuador, entre el 11 y el 14 de septiembre.
Además, el 13 de septiembre se espera un oleaje de largo período. Además, de la continuación del aguaje hasta esa misma fecha.
Bajo esas condiciones se prevé:
- Costa continental: del 11 al 14 de septiembre se mantendrá un estado de mar agitado.
- Costa insular: del 11 al 12 de septiembre se prevé un estado de mar agitado mientras que del 13 al 14 de septiembre un estado de mar entre agitado y muy agitado.
¿Qué nivel de riesgo existe?
El Inocar advierte que un mar muy agitado representa un nivel máximo de amenaza, debido a la combinación de olas altas y con mayor energía, corrientes de resaca y el incremento del nivel del mar asociado al aguaje.
Por ello, se recomienda extremar las precauciones en playas y zonas cercanas a la costa. Las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca, aumentando el peligro para bañistas y personas que realicen actividades marítimas.
Altura de las olas
En las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, las olas podrían alcanzar hasta 1,50 metros.
Mientras tanto, en Galápagos se prevén olas de hasta 2,20 metros, especialmente durante el periodo de mayor agitación marítima.
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