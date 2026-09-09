El Niño elevó 4,1 grados la temperatura superficial del mar; ¿qué implica para Ecuador?

Inocar alerta sobre el calentamiento del océano por ell fenómeno de El Niño

La temperatura superficial del océano registra un aumento de hasta 4,1 grados centígrados por encima del promedio, según el más reciente informe técnico del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen).

El documento señala que “la anomalía de la temperatura superficial del mar se mantuvo alrededor de +4,1 °C en Niño 1+2 y +2,5 °C en Niño 3.4, confirmando un calentamiento significativamente superior a lo normal”

Además, el informe indica que entre Galápagos y la costa continental ecuatoriana persisten las temperaturas elevadas. Para el Erfen, este comportamiento coincide con los análisis internacionales, que confirman que El Niño está plenamente establecido y continúa fortaleciéndose.

El calentamiento también se extiende a las profundidades

Los estudios oceanográficos también evidencian que las altas temperaturas no se limitan a la superficie. Los resultados preliminares del Crucero Oceanográfico Regional Erfen, realizados en la latitud 3° Sur, detectaron temperaturas cercanas a 25 °C hasta unos 50 metros de profundidad.

Asimismo, la denominada isoterma de 20 °C fue localizada entre los 100 y 110 metros de profundidad, lo que confirma la presencia de calor bajo la superficie del océano.

Otro de los efectos observados es el aumento anómalo del nivel del mar, que en determinados sectores supera los 30 centímetros respecto a la media. Este fenómeno estaría "asociado principalmente a la expansión térmica del agua cálida y a la profundización de la termoclina".

El Niño podría persistir hasta febrero de 2027

Las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de otros centros internacionales apuntan a que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

Incluso, existe la posibilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026. La OMM estima una probabilidad cercana al 100% de que el evento persista hasta febrero de 2027, debido a la coincidencia de los indicadores oceánicos, atmosféricos y los distintos modelos de predicción.

La pesca también sentiría los efectos

El aumento de la temperatura del mar podría generar cambios en la disponibilidad de varias especies de interés para el sector pesquero.

Los peces pelágicos pequeños, especialmente la macarela, podrían alejarse de las zonas habituales de captura y desplazarse hacia aguas más profundas o distantes en busca de condiciones térmicas favorables.

Por su parte, la merluza podría mantenerse con una menor accesibilidad para la flota artesanal mientras persistan las condiciones de calentamiento asociadas al fenómeno de El Niño.

En cambio, el camarón pomada ha presentado una respuesta favorable, con mayor actividad reproductiva y aumento de desembarques.