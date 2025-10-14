Inocar alerta del arribo de un oleaje este 15 y 16 de octubre a las costas de Ecuador

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informa que se espera el arribo de un oleaje proveniente del suroeste del Océano Pacífico.

Según el organismo para el 14 de octubre, se prevé un estado de mar moderado. Sin embargo, durante miércoles 15 y jueves 16 de octubre, las condiciones del mar cambiarán a agitado.

Este fenómeno se presentará debido a que el oleaje presentará mayor energía, explicó el Inocar.

Mientras persistan esta condiciones se recomienda tomar precauciones debido a que las olas podrían romper con mayor fuerza el perfil costanero y generar corrientes de resaca.

El Inocar exhortó a la ciudadanía y a los navegantes mantenerse informado y evitar actividades en el mar durante este período.

La alerta incluye a las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. También se incluyen el oeste y sur de las Islas Galápagos.