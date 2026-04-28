Las estrellas mundiales que se pierden la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesiones

A menos de dos meses para el Mundial 2026, varias selecciones favoritas enfrentan múltiples bajas de jugadores clave confirmadas por lesión, según reportes oficiales al 28 de abril. Mientras los torneos a nivel mundial siguen sus actividades, la lista de ausentes aumenta.

Las selecciones sudamericanas de Brasil y Argentina son las que más han resentido estas ausencias, perdiendo piezas clave en el sector defensivo y de ataque respectivamente. En el caso de Brasil, la pérdida de Rodrygo y Militão obliga al cuerpo técnico a una reestructuración táctica profunda a pocos días de la entrega de listas definitivas.

La proximidad del Mundial 2026 ha desatado una verdadera crisis sanitaria en el fútbol internacional, con una preocupante oleada de lesiones graves que está diezmando a las principales selecciones candidatas.

Bajas Confirmadas por Lesión (Mundial 2026) Jugador Selección Motivo / Lesión Rodrygo Goes Brasil Rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos. Éder Militão Brasil Rotura del tendón proximal del bíceps femoral (isquiotibiales). Jack Grealish Inglaterra Fractura por estrés en el pie izquierdo (operado). Serge Gnabry Alemania Lesión grave en los músculos aductores. Xavi Simons Países Bajos Rotura de ligamento cruzado y menisco. Hugo Ekitiké Francia Rotura del tendón de Aquiles. Takumi Minamino Japón Rotura de ligamento cruzado anterior. Samu Aghehowa España Rotura del ligamento cruzado anterior (rodilla derecha). Luis Ángel Malagón México Rotura del tendón de Aquiles. Juan Foyth Argentina Rotura del tendón de Aquiles (izquierdo). Joaquín Panichelli Argentina Rotura de ligamentos cruzados.

Figuras de talla mundial como Rodrygo, Militão, Grealish y Xavi Simons han quedado fuera de la cita norteamericana tras sufrir dolencias críticas como roturas de ligamentos cruzados y del tendón de Aquiles, bajas que no solo truncan el sueño individual de estos atletas, sino que obligan a los cuerpos técnicos a rediseñar sus estructuras tácticas de urgencia a poco más de un mes del inicio.

Este escenario de desgaste físico extremo, consecuencia de un calendario de clubes altamente exigente, ha transformado la antesala del torneo en una carrera contra el tiempo donde la profundidad de la plantilla y la gestión de la salud se han convertido, inesperadamente, en los factores más determinantes para definir quién alzará el trofeo el próximo 11 de junio.

Además de los confirmados, existen jugadores bajo observación médica intensa, como Lamine Yamal (España), Alisson Becker (Brasil) y Marc-André ter Stegen (Alemania). Sus situaciones son dinámicas y los reportes médicos de las próximas dos semanas serán determinantes para saber si llegan con el alta competitiva necesaria para la justa mundialista.