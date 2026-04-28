Las estrellas mundiales que se pierden la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesiones
La proximidad del Mundial 2026 ha desatado una verdadera crisis sanitaria en el fútbol por la intensidad de los campeonatos.
Serge Gnabry uno de los grandes ausentes en el Mundial
EFE
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Fecha de publicación
28 abr 2026 - 21:27
A menos de dos meses para el Mundial 2026, varias selecciones favoritas enfrentan múltiples bajas de jugadores clave confirmadas por lesión, según reportes oficiales al 28 de abril. Mientras los torneos a nivel mundial siguen sus actividades, la lista de ausentes aumenta.
Las selecciones sudamericanas de Brasil y Argentina son las que más han resentido estas ausencias, perdiendo piezas clave en el sector defensivo y de ataque respectivamente. En el caso de Brasil, la pérdida de Rodrygo y Militão obliga al cuerpo técnico a una reestructuración táctica profunda a pocos días de la entrega de listas definitivas.
La proximidad del Mundial 2026 ha desatado una verdadera crisis sanitaria en el fútbol internacional, con una preocupante oleada de lesiones graves que está diezmando a las principales selecciones candidatas.
Figuras de talla mundial como Rodrygo, Militão, Grealish y Xavi Simons han quedado fuera de la cita norteamericana tras sufrir dolencias críticas como roturas de ligamentos cruzados y del tendón de Aquiles, bajas que no solo truncan el sueño individual de estos atletas, sino que obligan a los cuerpos técnicos a rediseñar sus estructuras tácticas de urgencia a poco más de un mes del inicio.
Este escenario de desgaste físico extremo, consecuencia de un calendario de clubes altamente exigente, ha transformado la antesala del torneo en una carrera contra el tiempo donde la profundidad de la plantilla y la gestión de la salud se han convertido, inesperadamente, en los factores más determinantes para definir quién alzará el trofeo el próximo 11 de junio.
Además de los confirmados, existen jugadores bajo observación médica intensa, como Lamine Yamal (España), Alisson Becker (Brasil) y Marc-André ter Stegen (Alemania). Sus situaciones son dinámicas y los reportes médicos de las próximas dos semanas serán determinantes para saber si llegan con el alta competitiva necesaria para la justa mundialista.
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