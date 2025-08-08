Caso Ornato Municipal: ¿quién es José Arroyo, alcalde detenido por peculado en Ecuador?

José Alcides Arroyo Cabrera es el alcalde de Pujilí desde 2023. Él fue detenido la madrugada del jueves 7 de agosto del 2025 durante una serie de allanamientos por el caso 'Ornato Municipal'.

Fue el segundo alcalde más votado en las elecciones seccionales de 2023. En este proceso electoral ganó la Alcaldía de Pujilí con el 63,7% de votos, que lo ubicaron como una de las autoridades municipales con mayor apoyo ciudadano.

Es el primer alcalde de la comunidad LGBTI+ de Ecuador. Antes ingresar a la política se desempeñaba como ingeniero en Diseño y licenciado en Administración de Empresas Turísticas. También cuenta con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Llegó a ser Alcalde de Pujilí en alianza con la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Socialista. Durante su campaña promocionó sus propuestas para realizar obras con donaciones de entidades internacionales y donantes anónimos.

En su período en el Municipio de Pujilí, antes de su detención, realizó varias obras. Entre las que destaca la colocación de adoquines y áreas verdes en la ciudad.

El burgomaestre es investigado por peculado en la adjudicación de obras públicas. Junto al alcade se detuvo a 17 personas, incluidos funcionarios municipales, en los allanamientos realizados en tres provincias de Ecuador.

Al ser detenido tenía un celular en su ropa interior. Luego de ponerle las esposas, un uniformado recalcó que en su cédula tenía registrado el género femenino. Por ello, le preguntó cómo prefería ser identificado. Arroyo respondió que deseaba ser tratado como mujer.