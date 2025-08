Alcalde de Vinces cumple 10 días de cárcel en Cuenca por dar positivo en alcoholemia

Juan Alfonso Montalván, el alcalde de Vinces, está cumpliendo una pena de 10 días de privación de libertad en el Centro de Infractores de Tránsito de Cuenca. El Burgomaestre fue sancionado por conducir con 0,88 gramos de alcohol, según el resultado de la prueba de alcoholemia.

La orden de detención la emitió el juez Pedro Vinicio Fajardo Buñay, de la Unidad Judicial Especializada de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP). La boleta de encarcelamiento fue emitida el 24 de julio de 2025.

El Burgomaestre cumple prisión por una contravención tipificada en el artículo 385.2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.

Montalván fue detenido en la Avenida de las Américas y Mariscal Lamar, mientras conducía su vehículo. Además de la pena privativa de libertad, el alcalde recibió una multa, la reducción de puntos en su licencia de conducir y la notificación correspondiente a las autoridades de tránsito.

La ausencia del Alcalde generó una serie de especulaciones. El propio Montalván gestionó un comunicado oficial a través de sus redes sociales este jueves 31 de julio. Asimismo anunció que está próximo a cumplir la pena y retomar sus funciones.

“Estoy aquí, en Cuenca, cumpliendo con una sanción por la motivación conocida por ustedes y por la que me disculpo con mi pueblo. Es un aprendizaje de vida que no volverá a repetirse”. Negó haber estado en estado de ebriedad. “¡Mentira! No estaba ebrio. Cualquier información sobre mí, se las contaré yo mismo”, afirmó.

Por su parte, la Alcaldía de Vinces emitió un comunicado en el que aclaró que el caso corresponde a una contravención de tránsito y que las funciones municipales continúan bajo la responsabilidad de la alcaldesa subrogante.