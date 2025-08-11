Video muestra a lobos marinos que detuvieron el tránsito en la isla Santa Cruz, en Galápagos

Los lobos marinos son reconocidos por ser amistosos con los seres humanos.

El tráfico en una de las calles de la isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, quedó detenido por la presencia de lobos marinos captados en un video difundido este lunes 11 de agosto de 2025.

Dos animales cruzaban por la calle y decidieron quedarse parados en la mitad del camino. Detrás de ellos se formó una fila de vehículos que no podían avanzar.

Los leones marinos fueron captados en videos aficionados ante la mirada atónita de los turistas. Mientras que residentes del Archipiélago intentaron ahuyentarlos aplaudiendo.

"Generalmente cuando les aplaudes se mueven, pero ya se acostumbraron al aplauso", dice un hombre captado en el video de la cómica situación.

Al poco tiempo ambos leones marinos continúan su camino y terminan de cruzar la calle para permitir que los vehículos avancen con normalidad.

En Galápagos los lobos marinos son una especie protegida que transita libremente en las calles. Pertenecen a la especie «zalophus wollebaeki», endémica de las islas.

La reducción de su población ha hecho que sea incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro de extinción.

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, atentar contra la integridad de un lobo marino, u otra especie de las Islas Galápagos, constituye un delito ambiental que puede acarrear sanciones económicas y hasta la prisión.