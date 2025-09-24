Manifestantes realizaron vigilia en exteriores de la Fiscalía para exigir liberación de detenidos

Decenas de ciudadanos protagonizaron una nueva protesta en Quito la tarde de este miércoles 24 de septiembre del 2025. Caminaron desde los exteriores de la Universidad Central del Ecuador hasta la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los manifestantes realizaron una vigilia en los exteriores del Ministerio Público para exigir la liberación de cuatro personas que fueron detenidas la tarde del martes en el Centro Histórico y en el Bulevar de las Naciones Unidas durante las protestas que terminaron en un enfrentamiento con la Policía Nacional.

Los estudiantes y sectores sociales se movilizaron con carteles y pancartas por la avenida Patria, hasta llegar a los exteriores de la Fiscalía en situada en la intersección de la av. Patria.

Los reclamos se dan en rechazo a la detención de cuatro personas la noche del martes, durante un operativo en el que activistas denunciaron uso excesivo de la fuerza, como el hecho de que un agente rociara gas lacrimógeno directamente en el rostro de un detenido, acción que, según el ministro del Interior, será investigado.

La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó que la vía estuvo cerrada durante el tiempo que duró la manifestación. Sin embargo, pasadas las 18:00, la vía se habilitó al tránsito vehicular.

Este es el tercer día consecutivo en el que se registran protestas en distintos puntos del país por la eliminación del subsidio al combustible, que anunció el presidente Daniel Noboa el pasado viernes 12 de septiembre.

A escala nacional se registran alrededor de 60 detenidos, según indicó el ministro del Interior Jhon Reimberg, debido a las protestas.