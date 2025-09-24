Daniel Noboa habla del paro nacional en evento en Otavalo, epicentro de las protestas

El presidente Daniel Noboa estuvo en un evento de entrega de créditos en Otavalo, epicentro de las protestas

El presidente Daniel Noboa se trasladó hacia Otavalo, epicentro de las protestas, y participó en una entrega de bonos y créditos la mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Allí nuevamente insistió en la eliminación del subsidio al diésel y negó que la medida se revea. "Este no es el Gobierno de 2019 o 2022", dijo Noboa.

Noboa también se refirió al paro nacional que se desarrolla por tercer día consecutivo en puntos específicos del país.

"Eso no es protesta social, indígena, son un poco de pendejos que quieren venir a afectar nuestro país y crear el caos", agregó.

El Presidente dijo que hay grupos que buscan desetabilizar el país, y fue enfático en defender su decisión de eliminar el subsidio al diésel.

“Ellos quieren caminar y hacer una protesta contra nosotros, nosotros la hacemos primero. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país". Daniel Noboa

El Primer Mandatario insistió en que hay actos terroristas detrás las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a las que se han sumado otros grupos sociales.

"Venir con ese cuento de que ellos son soberanos, de que ellos son los representantes del pueblo y después en una elección sacan el 3%, esa estupidez no la vamos a creer nunca más”, apuntó Noboa en su intervención.

Finalmente, el Presidente dijo que "no tenemos que escondernos nosotros, los que tienen que esconderse son ellos".

Y apuntó a un grupo de cuatro hombres detenidos en Riobamba por robar un camión con 50 tanques de gas doméstico, supuestamente con la intención de usarlos para atentados.

Noboa dijo que irán a una cárcel de máxima seguridad y serán acusados de terrorismo. Aunque no detalló cómo conocieron las autoridades del supuesto plan de atentados.