El Ministerio de Agricultura anuncia compra de 24 000 toneladas de arroz cáscara

Las piladoras que deseen participar deberán cumplir el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) informó este miércoles 17 de septiembre del 2025 que se realizará una compra de 24 000 toneladas de arroz cáscara para fortalecer al sector arrocero nacional.

La medida, según el Gobierno, busca respaldar a pequeños y medianos productores de Guayas y Los Ríos. Ambas provincias que concentran la mayor parte de la producción ecuatoriana de arroz.

Según el MAGP, esta acción se suma a los beneficios que reciben los agricultores tras el incremento del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. El ministro Danilo Palacios informó que se destinaron 10 millones de dólares para la adquisición del arroz cáscara.

Según el Gobierno se busca impulsar un esquema más eficiente de distribución en beneficio directo del campo ecuatoriano. El MAGP garantizó el respeto al precio mínimo de sustentación establecido en el Acuerdo Ministerial 002-2025: 36 dólares por saca de arroz grano largo y 34 dólares por saca de arroz grano corto.

Las piladoras que deseen participar deberán cumplir el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz emitido en agosto de 2016. Además, deben seguir las directrices adicionales. El proceso será abierto y público. Esto garantizará una participación equitativa en el sector.

El ministerio trabaja actualmente en la normativa interna para ejecutar el plan de compra. Una vez listos los lineamientos, los difundirá en sus canales oficiales con el fin de garantizar un proceso claro.