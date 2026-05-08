El precio de la gasolina bajará en Estados Unidos

La gasolina en Estados Unidos bajará de precio en estos días.

El economista de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos (EE.UU.) por la guerra de Irán se "revertirá rápidamente".

El Gobierno ha "adoptado una serie de medidas" para "minimizar las perturbaciones derivadas de la situación actual en Oriente Medio" y al bloqueo del estrecho de Ormuz por Teherán.

EE.UU. incrementó su producción

La disrupción en el paso por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, ha afectado a las cadenas de suministros, aumentado la incertidumbre y disparado el precio de la gasolina, que superaba los USD 4,50 por galón.

Hassett insistió en que "si se observan los mercados de futuros, estos anticipan que la situación se revertirá rápidamente".

"Esta es una perspectiva con la que coincidimos, ya que hemos incrementado la producción aquí, en EE.UU.", dijo.