Daniel Noboa será recibido por la OEA y condecorado en Washington

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el Congreso de EE.UU. reconocerá a Daniel Noboa

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, será recibido en una sesión protocolar del Consejo Permanente el jueves 14 de mayo de 2026 en Washington D.C.

La reunión se desarrollará a las 10:00, hora local de Estados Unidos (14:00 GMT), en el Salón de las Américas, ubicado en la sede de la OEA.

El encuentro será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del organismo con traducción en español, inglés, francés y portugués.

Cancillería confirmó viaje

La canciller, Gabriela Sommerfeld confirmó días atrás que el mandatario viajará a Washington a mediados de mayo como parte de una agenda internacional vinculada a temas de seguridad y cooperación regional.

Según explicó Sommerfeld, Noboa también será reconocido por una comisión del Congreso de Estados Unidos por su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado transnacional en las Américas.

La funcionaria señaló que el reconocimiento está relacionado con las acciones impulsadas por el Gobierno ecuatoriano frente a la violencia y las estructuras criminales que operan en la región.

Sesión será transmitida en vivo desde Washington

La OEA informó que la reunión podrá seguirse en directo a través de su página web y sus cuentas oficiales de Facebook y YouTube.

El organismo además indicó que el orden del día podría modificarse antes del inicio de la sesión.

La visita de Noboa a Estados Unidos se realizará en medio de una agenda internacional enfocada en seguridad, cooperación regional y relaciones diplomáticas entre Ecuador y otros países del continente.