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Ecuador

Presentan a las candidatas de Miss Ecuador 2026: inicia la carrera por la corona

Un total de 27 aspirantes buscan representar al país en el certamen internacional de belleza.

Miss Universo Ecuador 2026

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Autor

Tamara López

Fecha de publicación

22 abr 2026 - 12:41

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La organización del Concurso Nacional de la Belleza presentó oficialmente a las candidatas que competirán por el título de Miss Ecuador 2026, marcando el inicio de una nueva edición del certamen.

27 de las aspirantes fueron seleccionadas tras un casting nacional realizado en Guayaquil, donde decenas de jóvenes participaron en el proceso de selección.

Las candidatas avanzan ahora a una etapa de preparación integral que incluye formación en pasarela, comunicación, proyección social y desenvolvimiento escénico.

Perfil de las candidatas

El grupo refleja diversidad de perfiles, alineados con la visión actual del certamen:

  • Mujeres con formación académica
  • Participantes con experiencia en certámenes
  • Figuras públicas e influencers
  • Aspirantes con proyectos sociales

El objetivo es elegir a una representante que combine presencia, liderazgo y compromiso social.

Algunos nombre destacados

Entre las candidatas se encuentran:

  • Ana Christina Larrea
  • Ana Galarza
  • Ariana Aray
  • Briana Tapia
  • Camila Proaño
  • Carolina Tamayo
  • Dagmar Prieto
  • Dalia Bucaram
  • Francesa Piza
  • Karol Espinoza
  • Katiuska Cobo
  • Lesly Garaycochea
  • Margreth Santillán
  • Marilyn Armijos
  • María Delgado
  • Martha Guerrero
  • Mayerli Borja
  • Mayte Sánchez
  • Natalia Arizaga
  • Nubia Sandoval
  • Paola Vergara
  • Samara Montero
  • Tatiana Lasso
  • Valentina Brito
  • Verónica Lindao

A este grupo se suman representantes designadas como candidatas de Cuenca y Manabí.

La ganadora del certamen tendrá la responsabilidad de representar a Ecuador en el concurso internacional de Miss Universo, uno de los escenarios más importantes del mundo de la belleza.

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