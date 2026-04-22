Presentan a las candidatas de Miss Ecuador 2026: inicia la carrera por la corona

La organización del Concurso Nacional de la Belleza presentó oficialmente a las candidatas que competirán por el título de Miss Ecuador 2026, marcando el inicio de una nueva edición del certamen.

27 de las aspirantes fueron seleccionadas tras un casting nacional realizado en Guayaquil, donde decenas de jóvenes participaron en el proceso de selección.

Las candidatas avanzan ahora a una etapa de preparación integral que incluye formación en pasarela, comunicación, proyección social y desenvolvimiento escénico.

Perfil de las candidatas

El grupo refleja diversidad de perfiles, alineados con la visión actual del certamen:

Mujeres con formación académica

Participantes con experiencia en certámenes

Figuras públicas e influencers

Aspirantes con proyectos sociales

El objetivo es elegir a una representante que combine presencia, liderazgo y compromiso social.

Algunos nombre destacados

Entre las candidatas se encuentran:

Ana Christina Larrea

Ana Galarza

Ariana Aray

Briana Tapia

Camila Proaño

Carolina Tamayo

Dagmar Prieto

Dalia Bucaram

Francesa Piza

Karol Espinoza

Katiuska Cobo

Lesly Garaycochea

Margreth Santillán

Marilyn Armijos

María Delgado

Martha Guerrero

Mayerli Borja

Mayte Sánchez

Natalia Arizaga

Nubia Sandoval

Paola Vergara

Samara Montero

Tatiana Lasso

Valentina Brito

Verónica Lindao

A este grupo se suman representantes designadas como candidatas de Cuenca y Manabí.

La ganadora del certamen tendrá la responsabilidad de representar a Ecuador en el concurso internacional de Miss Universo, uno de los escenarios más importantes del mundo de la belleza.