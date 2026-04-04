Dalia Bucaram participa en casting para Miss Ecuador

Dalia Bucaram participó en el casting para el certamen Miss Ecuador, en el marco del proceso de selección de candidatas que buscan representar al país.

Su presencia llamó la atención en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a su participación en uno de los concursos de belleza más importantes del país.

Camino al certamen nacional

El casting forma parte de las primeras etapas del concurso, donde se evalúan a las aspirantes en diferentes aspectos antes de definir a las candidatas oficiales.

Miss Ecuador reúne cada año a representantes de distintas provincias, quienes compiten por la corona nacional.

Tras conocerse su participación, la presencia de Bucaram generó comentarios divididos en redes sociales, entre apoyo y cuestionamientos.

El proceso continúa mientras la organización avanza en la selección de participantes para la edición correspondiente.