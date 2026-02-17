Miss Universo Fátima Bosch no asistió a evento del GAD en Ambato por un problema de salud

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, no asistió a la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad de Ambato, programada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) en el marco de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, debido a un malestar físico que sufrió el fin de semana durante un desfile, informaron autoridades y organizadores locales.

La mexicana, invitada de honor a la celebración cultural más emblemática de la ciudad, había participado el 15 de febrero en el tradicional Desfile de la Confraternidad, donde se desmayó de forma momentánea sobre un carro alegórico mientras saludaba al público, un episodio que se difundió ampliamente en redes sociales y que fue atribuido por testigos y medios locales a una descompensación por agotamiento y los efectos de la altitud .

Tras el incidente, Bosch fue atendida por su equipo y asistentes, y aunque logró estabilizarse, no regresó posteriormente al desfile ni participó en el programa oficial de lunes 16 de febrero, que incluía la tradicional entrega de las llaves de la ciudad de Ambato como reconocimiento simbólico de parte de las autoridades municipales.

En medio de la polémica por la inasistencia, Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, ofreció disculpas públicas en nombre de la organización y de Fátima Bosch. Topic explicó que la ausencia obedeció exclusivamente a una recomendación médica tras el episodio de descompensación sufrido durante el desfile y agradeció la comprensión de las autoridades del GAD de Ambato y del público.

La ausencia de Bosch en el acto generó algunas criticas y expresiones de molestia entre ciertos sectores del público y personalidades del evento, aunque representantes de la organización Miss Universo Ecuador aclararon que la decisión se tomó por recomendación médica y para garantizar su bienestar, debido al cansancio acumulado tras su llegada al país la noche del 14 de febrero y la intensa agenda de actividades vinculadas a la festividad.

La comitiva informó que la reina de belleza se encuentra estable y continúa con otras actividades programadas en Ecuador hasta el 18 de febrero, incluyendo encuentros culturales y visitas protocolarias, tras agradecer al público por las muestras de apoyo.