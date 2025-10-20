Mortal siniestro de un camión que trasladaba explosivos ocurrió en la vía Baños – Puyo

El siniestro de un camión con explosivos se reportó en la parroquia Río Negro

Un mortal siniestro de tránsito se reportó en la vía Baños – Puyo, a la altura de la parroquia Río Negro de la provincia de Tungurahua, este lunes 20 de octubre del 2025. Un camión que trasladaba explosivos está involucrado.

De acuerdo a la información del ECU 911, dos personas resultaron heridas y una persona fallecida en el lugar producto del fuerte impacto.

Los reportes preliminares indican que el siniestro de tránsito se produjo por una pérdida de carril del camión, que se impactó con una camioneta. El automotor pesado quedo varado en la vía con todo el material explosivo.

El levantamiento del cadáver y el retiro de los vehículos tardó varias horas porque primero se retiraron los explosivos del lugar. Personal del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional se desplegaron para atender la emergencia.

Los uniformados cerraron por completo la vía para realizar las intervenciones correspondientes y evitar una nueva emergencia. Situación que generó una fuerte congestión vehicular.

De acuerdo a medios locales, el camión se trasladaba al destacamento militar del cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. Por esta razón los uniformados también custodiaban al automotor pesado.

Uno de los dos uniformados que custodiaban la carga resultó herido y se encuentra hospitalizado, mientras que la víctima mortal sería la persona que conducía la camioneta, detalla el portal Primicias.