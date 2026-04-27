Un muerto y cinco heridos tras un choque entre dos vehículos en Manabí

Un siniestro de tránsito ocurrió el domingo 26 de abril de 2026, en Manabí

Un siniestro de tránsito registrado, la noche del 26 de abril de 2026, en el sector Las Guaijas, en Santa Ana, dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridas, según el ECU 911.

Según la central de emergencias, la alerta ingresó a las 18:36. El choque ocurrió en el sector Las Guaijas, en dirección al km 3 de la vía a Poza Honda, en el cantón Santa Ana, Manabí.

Equipos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia.

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Los primeros reportes señalan que dos vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. Personal de rescate realizó labores de evaluación y atención prehospitalaria de los afectados.

Las imágenes del siniestros muestran cómo los dos vehículos quedaron destruidos. Se investigan las causas del accidente.