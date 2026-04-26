Esto se sabe sobre las causas del siniestro en Guayllabamba que dejó dos jóvenes muertos

Fuerte accidente de tránsito en Guayllabamba, el sábado 25 de abril de 2026

El accidente registrado la mañana del sábado 25 de abril de 2026 en la vía a Guayllabamba, sector Oyacoto, dejó un saldo de dos fallecidos y 42 personas heridas.

De acuerdo con las investigaciones, un bus de transporte escolar, que trasladaba a un grupo de catequesis de una parroquia católica, sufrió un aparente fallo en los frenos y colisionó contra un camión que transportaba pintura.

Heridos fueron trasladados de urgencia a una casa de salud

Las personas fallecidas fueron identificadas como Anahí Cruz de 15 años y Juan Villacrés, de 28.

Entre los 42 afectados, hubo varios menores de edad. Dos de ellos fueron trasladados de urgencia en helicóptero al Hospital Baca Ortiz.

El impacto provocó el volcamiento de uno de los vehículos y el derrame de pintura de agua sobre unos 180 metros de la calzada.

Varias instituciones atendieron el siniestro

La Panamericana Norte permaneció cerrada por más de cinco horas para las labores de rescate y limpieza.

Al lugar asistieron 32 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, junto con personal de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).