Murió Iván Carvajal, una de las voces más destacadas de la poesía ecuatoriana

Iván Carvajal Aguirre, uno de los poetas y pensadores más destacados de la literatura ecuatoriana contemporánea, falleció. Su muerte se confirmó este lunes 7 de septiembre de 2026.

El escritor, filósofo y ensayista nació en San Gabriel, provincia del Carchi, en 1948, y desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas vinculada a las letras y las Ciencias Sociales.

A lo largo de su carrera, Carvajal construyó una extensa obra poética y ensayística, que lo convirtió en una figura de referencia dentro de la literatura nacional.

En los últimos años, reunió su producción literaria en un volumen de casi 600 páginas, recopilando buena parte de una obra desarrollada durante décadas.

Su aporte a la cultura ecuatoriana también fue reconocido con importantes distinciones. En 1983 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit.

También recibió el Premio a las Libertades Juan Montalvo, otorgado por la Asociación de Editores de Periódicos.

Además de su trabajo como escritor, Iván Carvajal estuvo vinculado a la academia. Fue director del Departamento de Comunicación y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en Quito