Ecuador debuta en la Feria del Libro de Panamá 2026 con más de 400 obras literarias

Ecuador participa por primera vez como invitado en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, uno de los encuentros editoriales más importantes de Centroamérica.

Más de 400 títulos, editoriales nacionales y tres representantes de la literatura ecuatoriana serán parte de la cita que se realiza del 25 al 30 de agosto.

Ecuador llega a la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026

La Feria Internacional del Libro de Panamá abrió sus puertas este martes 25 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá.

El evento se extenderá hasta el domingo 30 y reunirá a lectores, escritores, editores y representantes de la industria editorial de distintos países.

Ecuador tendrá presencia en el stand 73, donde se exhibirán y comercializarán más de 400 títulos de editoriales ecuatorianas.

El espacio busca acercar la producción literaria nacional al público panameño y abrir oportunidades de circulación para los libros en Centroamérica y el Caribe.

La delegación ecuatoriana estará integrada por los escritores Adolfo Macías y María Leonor Baquerizo, además del editor y productor cultural Miguel Alonso Villafuerte.

Los invitados participarán en actividades relacionadas con la escritura, la creación literaria y la circulación de libros.

Talleres y diálogos sobre literatura ecuatoriana

Entre las actividades programadas está el taller “Pieles del retrato: escritura, memoria y creatividad”, una propuesta que plantea la construcción de personajes a partir de la observación, los recuerdos y la imaginación.

La agenda también incluye la mesa de diálogo “Del proceso creativo al mercado literario regional”, en la que se abordará el recorrido de una obra desde su creación hasta su publicación y llegada a los lectores, así como los retos que enfrentan autores y editoriales en América Latina.

La participación ecuatoriana se desarrolla con el acompañamiento de la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

La presencia del país en Panamá reúne obras de diferentes géneros y propuestas editoriales.

Las editoriales ecuatorianas presentes en Panamá

Estas son las editoriales, instituciones y proyectos que forman parte del espacio ecuatoriano en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026:

Editorial Abya-Yala Editorial Alectrión

El Ángel Editor

Editorial El Conejo

Fundación Cultural Edgar Palacios

IAEN Universidad

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

¡Elé!

Brazo de Mar Editorial

Canutero Editorial

Editorial Blanca

Martín Cadés

Taller Cultural Retorno

La feria es uno de los principales espacios para el encuentro entre lectores y la industria editorial en la región.

Para Ecuador, esta edición representa una oportunidad para mostrar autores, historias y propuestas editoriales nacionales ante un nuevo público.