Ríos desbordados e inundaciones en provincias de Ecuador por las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias se mantienen en Ecuador. Más de 12 horas de precipitaciones afectaron a las provincias de El Oro, Guayas, Cotopaxi y Loja entre la noche del lunes y este martes 24 de febrero de 2026.

En la provincia de El Oro suman alrededor de 1 080 personas afectadas por las lluvias. Además, alrededor de 5 000 hectáreas de cultivos de banano quedaron inundadas, según consta en el informe presentado ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial.

Ríos y esteros se desbordaron por las fuertes lluvias que cayeron sobre la provincia que permanece en Alerta Naranja por losd años ocasionados por el temporal.

En Quinsaloma se desbordó el estero San Vicente y el agua ingresó a varias viviendas, según un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Una docena de personas resultó afectada por el desbordamiento e inundaciones. Tres viviendas sufrieron daños, mientras técnicos de la Secretaría se movilizan hacia el sitio para atender la emergencia.

Las lluvias en la provincia de El Oro causaron que el área de archivo de la Unidad Judicial de Santa Rosa quede inundada por completo, cubriendo las cajas de documentos.

Cotopaxi

Las fuertes lluvias causaron el colapso del sistema de alcantarillado e inundaciones en las calles. El agua también ingresó a las viviedas sin dejar víctimas.

En medio de las lluvias algunas personas utilizaron grandes boyas para desplazarse por la corriente que se formó en las calles.

Guayas

En Guayas las lluvias también se mantienen. Algunos sectores de Durán y Guayaquil se mantienen anegadas tras horas de precipitaciones.

Varias calles de Guayaquil permanecen inundadas de manera constante por las lluvias.

Seis provincias de Ecuador se mantienen en Alerta Roja por las fuertes lluvias. Son: Carchi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos y Pichincha.