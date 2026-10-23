Oleaje y aguaje llegarán a las costas de Ecuador entre el 23 y 28 de octubre
El Inocar prevé un mar moderado entre el 23 y 24 de octubre, que pasará a condiciones de mar agitado el 25 y 26.
Inocar pronostica oleaje en las costas de Ecuador y Galápagos del 23 al 26 de octubre
Pixabay
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Actualizado:
23 oct 2026 - 15:49
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que entre el 23 y el 26 de octubre de 2026 se prevé el arribo de oleaje del suroeste del Pacífico hacia las costas continental e insular de Ecuador.
A este fenómeno se sumará una fase de aguaje entre el 25 y el 28 de octubre, por lo que las condiciones del mar podrían volverse más peligrosas durante esos días.
¿Cómo estará el mar?
Según el Inocar, el 23 y 24 de octubre se espera un estado de mar moderado. Sin embargo, el 25 y 26 de octubre las condiciones cambiarán a mar agitado, principalmente por la presencia del aguaje.
Esto significa que podrían registrarse olas de mayor altura y energía, además de un posible incremento del nivel del mar. También existe riesgo de corrientes de resaca en las zonas de rompiente.
En las costas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena-Guayas y El Oro, se prevén olas de entre 40 centímetros y 2 metros de altura. En Galápagos, en cambio, las olas podrían alcanzar hasta 2,30 metros.
Inocar pide tomar precauciones
El organismo recomienda extremar las precauciones durante la fase de aguaje, especialmente en playas y zonas cercanas a la rompiente.
El incremento de la energía de las olas puede hacer que estas rompan con mayor fuerza y generen corrientes de resaca, aumentando el riesgo para bañistas y personas que realizan actividades en el mar.
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