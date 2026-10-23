Oleaje y aguaje llegarán a las costas de Ecuador entre el 23 y 28 de octubre

Inocar pronostica oleaje en las costas de Ecuador y Galápagos del 23 al 26 de octubre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que entre el 23 y el 26 de octubre de 2026 se prevé el arribo de oleaje del suroeste del Pacífico hacia las costas continental e insular de Ecuador.

A este fenómeno se sumará una fase de aguaje entre el 25 y el 28 de octubre, por lo que las condiciones del mar podrían volverse más peligrosas durante esos días.

Temperatura de mar sube en Ecuador

¿Cómo estará el mar?

Según el Inocar, el 23 y 24 de octubre se espera un estado de mar moderado. Sin embargo, el 25 y 26 de octubre las condiciones cambiarán a mar agitado, principalmente por la presencia del aguaje.

Esto significa que podrían registrarse olas de mayor altura y energía, además de un posible incremento del nivel del mar. También existe riesgo de corrientes de resaca en las zonas de rompiente.

En las costas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena-Guayas y El Oro, se prevén olas de entre 40 centímetros y 2 metros de altura. En Galápagos, en cambio, las olas podrían alcanzar hasta 2,30 metros.

El #Inocar informa que, del 23 al 26 de octubre, se prevé el arribo de #oleaje predominante del suroeste. ➡️ 25 al 28 de octubre se presentará una fase de aguaje. ➡️ 23 y 24 se espera un estado de mar moderado. ➡️ 25 y 26 de octubre las condiciones cambiarán a mar agitado. https://t.co/nnz5etr9WQ — INOCAR (@inocarec) October 22, 2026

Inocar pide tomar precauciones

El organismo recomienda extremar las precauciones durante la fase de aguaje, especialmente en playas y zonas cercanas a la rompiente.

El incremento de la energía de las olas puede hacer que estas rompan con mayor fuerza y generen corrientes de resaca, aumentando el riesgo para bañistas y personas que realizan actividades en el mar.