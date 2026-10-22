Lluvias y tormentas continuarán en Ecuador entre el 23 y 25 de octubre

Las fuertes lluvias han provocado desbordamientos de ríos en varias provincias de Ecuador

Las lluvias continuarán en Ecuador entre el 23 y el 25 de octubre de 2026, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento, especialmente en varias provincias de la Costa.

Según una alerta meteorológica emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias de mayor intensidad están previstos para la tarde del 23 y madrugada del 24 de octubre, así como durante la tarde del 24 y madrugada del 25 de octubre.

Fuertes lluvias lluvias causan colapso del tránsito en Quito

¿Qué efectos pueden generar las lluvias?

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

Además, las condiciones de circulación podrían complicarse por:

Agua estancada en las vías.

en las vías. Caída de árboles .Presencia de niebla .

.Presencia de . Descargas eléctricas durante las tormentas.

durante las tormentas. Ráfagas de viento fuerte.

En la región Litoral, las lluvias de mayor intensidad se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y el interior de Santa Elena.

En la Sierra, las precipitaciones más fuertes se concentrarían en sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Mientras tanto, en la Amazonía se prevén eventos ocasionales de moderada intensidad, principalmente en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #82 | Entre 23 y 25 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en especial en la región Litoral⛈🌩 Mayor detalle a continuación👇 https://t.co/IeSFQ3Ee8i — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 22, 2026

¿Por qué se producirán estas condiciones?

El Inamhi señala que el escenario meteorológico está relacionado con varios factores atmosféricos, entre ellos el tránsito de ondas ecuatoriales, la divergencia de vientos en niveles altos, el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos.

A esto se suman las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del fenómeno de El Niño.

En la región Amazónica también influye el transporte ocasional de humedad desde la cuenca Amazónica en niveles medios de la atmósfera.