Oleaje llegará a las costas de Ecuador entre el 15 y 17 de septiembre

Inocar alerta oleaje del 15 al 17 de septiembre en las costas de Ecuador.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó sobre el arribo de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico hacia las costas continentales e insulares de Ecuador entre el 15 y el 17 de septiembre.

Para este 15 de septiembre, se prevé un oleaje de largo período y un estado de mar agitado, condiciones que representan un nivel alto de amenaza para quienes permanezcan o realicen actividades cerca de la zona costera.

El riesgo está relacionado con la combinación de olas altas y con mayor energía, además de la presencia de corrientes de resaca en las zonas de rompientes. A esto se suma el incremento del nivel del mar asociado al aguaje.

En las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, se esperan olas de hasta 1,50 metros, mientras que en Galápagos podrían alcanzar los 2 metros de altura.

A partir del 16 y hasta el 17 de septiembre, las condiciones del mar tenderán a cambiar a un nivel moderado.

Ante este escenario, el Inocar recomienda extremar las precauciones, especialmente en playas y sectores cercanos a rompientes, debido a que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.