Ecuador declara alerta roja por El Niño ¿qué implica para el país?

El Salvador también activa alerta roja por el fenómeno de El Niño.

Ecuador entró en alerta roja en todo el territorio nacional por el fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) tomó la decisión este sábado 29 de agosto de 2026 mediante la Resolución SNGR-238-2026.

La decisión se produjo después de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) determinara que se cumplieron los cuatro criterios técnicos necesarios para declarar oficialmente la presencia de El Niño en Ecuador.

¿Por qué Ecuador pasó a alerta roja?

El país había avanzado progresivamente en sus niveles de alerta. El 18 de mayo se declaró alerta amarilla en zonas de 17 provincias y el 20 de julio se elevó a naranja ante el fortalecimiento de las condiciones asociadas a El Niño.

Ahora, los últimos análisis muestran un calentamiento considerable del Pacífico. Al 28 de agosto, la anomalía semanal de la temperatura superficial del mar alcanzaba aproximadamente +4 °C en la región Niño 1+2 y +2,6 °C en Niño 3.4. Entre la costa ecuatoriana y Galápagos se registraban anomalías de entre +2 y +3 °C.

Además, la resolución recoge proyecciones de la NOAA según las cuales El Niño continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026. Para el trimestre octubre-diciembre existe una probabilidad del 69 % de alcanzar una magnitud histórica, según el indicador utilizado por ese organismo.

¿Alerta roja significa que habrá lluvias intensas inmediatamente?

Aunque El Niño ya fue declarado oficialmente, Gestión de Riesgos advierte que esto no significa que comenzarán inmediatamente lluvias intensas o generalizadas en Ecuador.

De hecho, actualmente el escenario es diferente dependiendo de la región. En el Litoral se han registrado lluvias puntuales, oleajes e inundaciones relacionadas con aguajes, mientras que en la Sierra predominan el déficit de lluvias y las temperaturas elevadas.

Esta combinación de sequedad, altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca también aumenta el riesgo de incendios forestales, especialmente en la región Interandina.

¿Qué cambia con la alerta roja?

La alerta obliga a reforzar la preparación ante los posibles impactos.

Los gobiernos locales deberán activar los COE provinciales y cantonales, mientras las instituciones tendrán que preparar procedimientos para evacuaciones preventivas, movilización de recursos y protección de las personas ubicadas en zonas con potencial afectación por inundaciones, movimientos en masa y otros eventos asociados.

También se intensificará el monitoreo meteorológico e hidrológico y se deberán mantener preparados recursos y maquinaria para intervenir en puntos críticos de las carreteras en caso de emergencias.

Los municipios y demás GAD deberán además ejecutar sus planes de acción frente a El Niño e informar a la población sobre los posibles escenarios y medidas de autoprotección.

La alerta roja entró en vigencia desde su suscripción este 29 de agosto de 2026 y será revisada de acuerdo con la evolución de El Niño.