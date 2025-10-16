El Gobierno inauguró en El Oro un sistema de transmisión y de distribución de energía eléctrica

El Gobierno inauguró un sistema de transmisión y distribución en El Oro.

En la provincia El Oro se inauguró el sistema de transmisión 'La Avanzada' y la subestación de distribución 'La Avanzada 2'. Así lo informó el Ministerio de Ambiente y Energía, este jueves 16 de octubre del 2025.

El Gobierno Nacional informó que en estas obras, incluida la termoeléctrica de gas natural 'Gasvesubio', se invirtieron 53 millones de dólares.

El sistema 'La Avanzada', cuya inversión asciende a 29,5 millones de dólares y cuya capacidad es de 150 Megavoltio-amperios (MVA), transmite su voltaje a la subestación de distribución 'La Avanzada 2', valorada en 14,1 millones de dólares y tiene una capacidad de 180 (MVA).

El sistema de transmisión 'La Avanzada', servirá para descongestionar la transmisión de energía de la Subestación Machala.

"Este nuevo nodo eléctrico beneficia directamente a más de 200 000 habitantes de los cantones Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas, Huaquillas, Piñas, Atahualpa, Portovelo, Zaruma, Balsas y Marcabelí, y de forma indirecta a cerca de 750 000 personas en toda la provincia", indicó la Cartera de Estado.

"Su operación permitirá atender la creciente demanda energética, que en los últimos cinco años aumentó más del 40% impulsada por el crecimiento poblacional, la expansión urbana y el desarrollo industrial de la zona", añadió.

El presidente Daniel Noboa estuvo presente en la inauguración e indicó: “Por más que supuestos expertos anunciaron que en este año el país sufriría de apagones, nosotros les demostramos, una vez más, que se equivocaron”