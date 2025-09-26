Otavalo: liberados dos menores detenidos en protestas; otros 12 presos con cargos de terrorismo

Las protestas de la Conaie en la Provincia de Imbabura, Otavalo, donde se incendio un cuartel policial Fotos :API / API

El Ministerio del Interior informó este viernes 26 de septiembre del 2025 que tras la audiencia de formulación de cargos de los menores de edad Dereck Zaid M. y Alberto Einstein F., detenidos por la Policía durante las protestas en Otavalo el pasado 22 de septiembre quedaron libres.

Ambos menores eran investigados por el presunto delito de terrorismo luego de participar en la incineración y destrucción de bienes muebles e inmuebles del Distrito Valle del Amanecer.

Según el comunicado del Ministerio, los menores de edad se ordenó su libertad conforme a su régimen especial. En cambio, con la ciudadana Gina C. T., también detenida en las protesta, fue liberada, pero con medidas sustitutivas. Ella tiene prohibición de salida del país y debe presentarse de manera periódica ante las autoridades competentes.

Dentro del proceso también se dictó prisión preventiva para 12 aprehendidos: Alfredo P. C., William R. L., Berny A. A., Luis J. E., Washington L. P., José A. Q., Luis T. M., Diego L. R., Juan M. R., Elvis L. M., Luos M. F. y, Luis C. B.

En todos los casos de aprehensiones se les informó sobre sus derechos, respecto a los menores y el ciudadano extranjero, se cumplieron los protocolos legales, notificando a familiares y representación diplomática.

Los aprehendidos fueron calificados en flagrancia por el presunto delito de terrorismo, conforme con el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).