Se mantienen cierres viales en Ecuador este viernes 26 de septiembre, quinto día del paro

Las vías en Ecuador mantienen cierres viales por el paro nacional convocado por la Conaie.

Ecuador mantiene cierres viales este viernes 26 de septiembre de 2025, quinto día de paro nacional.

En Latacunga, provincia de Cotopaxi, se mantiene una fuerte presencia militar y vallas alrededor de la Gobernación, donde funciona de manera temporal la sede del Ejecutivo.

De acuerdo con el reporte de las 06:10 del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, estos son los cierres viales:

Imbabura

Ibarra – Zuleta – Cayambe a la altura del barrio San Francisco y del puente de Rumipamba.

Y de Salinas - El Juncal, cerrada por camiones y manifestaciones.

Eje vial rural Coñaqui - Urcuquí, cerrada por manifestantes en el desvío de Coñaqui.

Eje vial rural Otavalo – Quiroga: cerrada a la altura del puente del río Blanco – San Eloy.

Otavalo – Cotacachi a la altura del partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche.

Pichincha

Cusubamba - Cayambe, cerrada desde el peaje de Cangahua.

Tabacundo - Cajas, completamnete cerrada.

Zamora Chinchipe