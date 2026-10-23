Un patrullero choca contra un bus en Santa Elena este viernes 23 de octubre 

Un patrulla chocó contra un bus de pasajeros en el cantón Santa Elena.

Una camioneta de policía chocó contra un bus de transporte público en la vía a Santa Elena la mañana de este viernes 23 de octubre del 2026.

El siestro ocurrió en el sector el Zapotal, frente a un conocido paradero gastronómico del sector. No se reportan heridos ni fallecidos tras el choque.

Este incidente causó preocupación entre los moradores del sector. En videos difundidos en redes sociales se observa las condiciones en las que quedó la patrulla policial.

Según versiones preliminares, el policía que conducía la camioneta se quedó dormido el momento en el que impactó contra el bus por la parte de atrás.

La parte delantera de la patrulla policial quedó completamente destruida. Sin embargo, el policía resultó ileso.

Personal de la Policía Nacional llegó al lugar para recolectar incidios y pruebas que permitan determinar las causas por las que ocurrió el hecho.