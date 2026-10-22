Cierre en la av. Mariscal Sucre, en Quito, por atropellamiento

Un siniestro de tránsito se registró sobre la av. Marsical Sucre, en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre de los dos carriles exclusivos en la av. Mariscal Sucre y Teniente Hugo Ortiz, en el sur de Quito, debido a un siniestro de tránsito registrado este jueves 22 de octubre de 2026.

Según el reporte preliminar, una persona resultó herida en este siniestro de tránsito.

Desde la AMT se dio a conocer que se trató de un atropello en el carril exclusivo del corredor sur occidental.

Asimismo, se confirmó que el resultado de la prueba de alcohotest, realizada al conductor del bus, fue negativo.

Personal de primero auxilios llegó al sitio para atender la emergencia. Mientras se investigan las causas de la tragedia.