'No vamos a permitir que se altere el orden'; Reimberg responde al anuncio de paro

“Nosotros no vamos a permitir que se altere el orden". Así respondió el ministro del Interior, John Reimberg, ante el anuncio de paro de transportistas durante una rueda de prensa la tarde del sábado 13 de septiembre de 2025.

En una rueda de prensa ofrecida por la captura de alias 'Topo', presunto cabecilla de 'Los Choneros', Reimberg fue consultado sobre la medida anunciada horas antes por el gremio de transportistas públicos de Pichincha.

Allí Reimberg respondió de manera corta y concisa. Aunque aseguró que comprende la situación de los sectores de transporte, defendió la eliminación del subsidio al diésel que, según el Gobierno, representa 1 100 millones de dólares en al presupuesto del Estado.

Ese ahorro, de acuerdo con Reimberg, ayudará a frenar el contrabando de combustible a través de las fronteras de Ecuador. E insistió en el ahorro para el país y la posibilidad de destinar esos fondos para otros sectores.

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, anunció la tarde del sábado la paralización del servicio desde las 00:00 del lunes 15 de septiembre.

Ante esto, Reimberg enfatizó que “Nosotros no vamos a permitir que se altere el orden, la paz, es un mensaje claro para no dejar que se altere la paz”.

En Quito se han sumado a la medida grupos de taxistas y transporte turístico. Mientras que el gremio del transporte escolar e institucional se declaró en "sesión permanente".