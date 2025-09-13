Anuncian paro de transportistas en Pichincha por la eliminación del subsidio del diésel

Gremios anunciaron paro de transporte público en Pichincha desde las 00:00 del lunes 15 de septiembre de 2025. Así lo anunció Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de la provincia tras una reunión con el gremio la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025.

"La decisión que se tomó es suspender el servicio desde las cero horas del día lunes, hasta que la autoridad nos llame a una mesa de trabajo, una mesa técnica, para que podamos conocer cómo fue el proceso para llegar a este incremento del diésel", anunció Brunis.

La medida fue tomada un día después de que el presidente Daniel Noboa anunciará la decisión de eliminar el subsidio al diésel, por la que el galón pasó de costar USD 1,80 a USD 2,80.

Además del transporte público, en Quito se han sumado a la paralización el gremio del taxi ejecutivo y miembros del transporte escolar y turístico.