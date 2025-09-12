Conaie y dirigentes indígenas reaccionan a eliminación del subsidio al diésel en Ecuador

La Conaie reacciona a la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advierte que la eliminación del subsidio al diésel afectará a millones de familias, a la producción campesina y al transporte comunitario.

En un comunicado la agrupación indígena asegura que la medida encarecerá la canasta básica afectando a los sectores populares.

La Conaie señaló que en el amparo al "derecho a la resistencia (…) activará todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo de Daniel Noboa".

En su comunicado se señala que esta medida se suma a la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís mediante el sistema de "bandas", que ya bordea los USD 3 por galón.

La organización sostiene que los bonos anunciados desde el Gobierno "son migajas temporales" y que no resolverán la crisis estructural que enfrenta el Estado.

Además, sostiene que con la eliminación del subsidio el transporte público comunitario "será duramente afectado".

La Conaie advirtió que "el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular" y hace una llamado a las organizaciones sociales a "declararse en asambleas permanentes".

En la misma línea el expresidente del organismo, Leonidas Iza escribió en su cuenta de X que "la eliminación del subsidio al diésel anunciada por Daniel Noboa es la cereza al pastel de una serie de medidas adoptadas desde su primer mandato".

Para Iza esta medida "representa una afectación a todas las cadenas productivas, especialmente a la agricultura y en este sector a los campesinos que sujetan la alimentación del Ecuador".

También hizo un llamado a la resistencia y la unidad de todos los sectores sociales.