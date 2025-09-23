El gremio de los pescadores no se sumará al paro, tras diálogo con Daniel Noboa en Latacunga

El Primer Mandatario se reunió en Latacunga con pescadores este martes 23 de septiembre del 2025.

El presidente Daniel Noboa y la ministra Zaida Rovira mantuvieron una reunión con representantes del gremio de pescadores que no plegarán al paro en Ecuador. La reunión fue este martes 23 de septiembre del 2025, en Latacunga, Cotopaxi, desde donde funciona temporalmente la Presidencia.

El Primer Mandatario escuchó a los pescadores y recibió las solicitudes para llegar a acuerdos que beneficien al sector. "Este es un ejemplo de la ruta a seguir. No el caos, no los bloqueos, sino el diálogo directo entre autoridades y ciudadanos", se puede leer en el comunicado de Presidencia.

Los representantes de los pescadores presentaron un pliego de peticiones al Gobierno y explicaron el impacto que tendrá en sus tareas el incremento del diésel tras la eliminación del subsidio anunciado por el Gobierno Nacional.

Desde el Gobierno hubo el compromiso de seguir impulsando proyectos en beneficio de este sector artesanal. Sin embargo, desde Presidencia no se detalló los nombres ni los cargos de los representantes de los pescadores y tampoco de qué provincia llegaron.