Petroecuador abre ofertas de dos concursos internacionales para la exportación de crudo

La petrolera estatal Petroecuador informó que este lunes 6 de octubre abrió ofertas para la exportación de crudo del campo Oriente en el país.

La estatal señaló que a través de dos concursos internacionales, realizó la apertura de ofertas para la exportación de 4 320 000 y 1 440 000 barriles de crudo Oriente.

Las ventas de crudo Oriente estarán bajo el marcador West Texas Intermediate (WTI).

Petroecuador sostuvo que para este proceso se invitó a más de 35 empresas; nueve presentaron ofertas entre los dos concursos y están calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional.

Amplía protección del SOTE y Poliducto Shushufindi

Además, la petrolera informó que ejecutó obras de enrocado en la descarga del río Loco, la distancia de protección frente al proceso erosivo pasó de 70 a 140 metros respecto al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y Poliducto Shushufindi – Quito.

La primera etapa, se desarrolló entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, contempló la habilitación de un acceso de 300 metros para permitir la movilización de maquinaria y personal hacia la zona. Posteriormente, entre el 6 y el 22 de septiembre, se ejecutaron las obras de enrocado con el traslado de 12 000 metros cúbicos de roca métrica, lo que permitió ampliar la franja de seguridad del oleoducto.

En paralelo, desde el 4 de septiembre se desarrolla la tercera fase del plan, que incluye el corte y perfilado de taludes, así como la construcción de cunetas de hormigón para encauzar aguas lluvias hacia el río Loco. Este sistema de terrazas y drenajes registra un avance del 40% y está orientado a estabilizar definitivamente la zona afectada.

Al respecto de los trabajos realizados, el gerente de Transporte de Petroecuador, Luis Carlos Ávila, señaló que «con la ampliación de la franja de protección del SOTE y del Poliducto Shushufindi – Quito, de 70 a 140 metros en el río Loco, aseguramos la estabilidad operativa de las tuberías; y, con ello, la continuidad del transporte de petróleo y combustibles».

Además, indicó que se mantiene seguro el talud donde se encuentran operando actualmente las líneas, lo cual es indispensable para viabilizar las exportaciones de crudo y satisfacer la demanda de combustibles en la zona norte del país.