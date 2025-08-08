Petroecuador anuncia que desvinculará a 936 personas en tercera fase de reestructuración

La petrolera estatal Petroecuador anunció la noche de este viernes, 8 de agosto del 2025, que implementará la tercera fase de reestructuración que generará un ahorro anual de más de 31 millones de dólares al Estado en sueldos sobrevalorados.

Mediante un comunicado la petrolera indicó que como parte del proceso de reestructuración iniciado en junio, donde el Gobierno Nacional anunció el despido de 5 000 trabajadores del sector público, ahora entre el 8 y 9 de agosto del 2025 "se llevará a cabo una nueva etapa crucial en la depuración de personal sobrevalorado".

En esta tercera fase, se desvinculará a 936 personas, 205 puestos de servidores públicos y 731 contratos indefinidos de personal de Código de Trabajo; cuyos salarios presentan distorsiones significativas respecto al valor de sus puestos y funciones, según los estándares de mercado y la normativa vigente.

Esta acción representa un ahorro anual para el Estado de más de 31 millones de dólares, los cuales se reinvertirán en proyectos estratégicos y tecnológicos para fortalecer la empresa y el sector energético del país.

Según Petroecuador, este proceso se basa en un análisis técnico exhaustivo, sustentado en la normativa legal vigente, y respetando los derechos laborales de todos los empleados. "Hemos privilegiado la protección de grupos vulnerables y dirigentes sindicales en estricto apego de los derechos constitucionales y legales", indicó la petrolera.

Además, se señaló que las funciones desempeñadas por el personal desvinculado serán asumidas por otros empleados con perfiles y calificaciones equivalentes, garantizando la continuidad de las operaciones estratégicas de Petroecuador.