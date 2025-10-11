Polémicas declaraciones de Antonio Álvarez en la Asamblea de socios de Barcelona

Antonio Álvarez, actual presidente de Barcelona, causó polémica este sábado 11 de octubre durante la Asamblea de socios del club que se desarrolló en el estadio del equipo que preside.

Álvarez habló sobre su postulación política, cuando ya era presidente del club, la supuesta persecución recibida por parte del Gobierno de Daniel Noboa y lo que ha significado su etapa al mando del ‘Ídolo’.

Hablando de las obras alcanzadas en gestiones con el Municipio de Guayaquil, como la adquisición de un terreno, dijo que "no hay política en Barcelona, que nos quieran meter la mano y que nos quieran fregar es diferente", dijo Álvarez sin referirse a nombres en particular.

Tras la pregunta de uno de los socios presentes en la Asamblea, sobre su participación como candidato alterno de Centro Democrático para el Parlamento Andino, en las elecciones de febrero del 2025, Álvarez dijo que fue para evitar la prisión.

"Fui candidato alterno, ni siquiera sé dónde fui candidato alterno. Lo hice para que no me metan preso, para tener inmunidad, esa es la verdad; porque sabemos que el Presidente de la República es una persona que persigue a todo el mundo. Yo no soy político", expresó el presidente de Barcelona.

"Yo solo he venido a ayudar a Barcelona porque amo mi club. Estoy peleado con toda mi familia porque he utilizado la herencia de mi familia en Barcelona y eso tiene que terminar. Tienen que terminar los mecenas en el club y estamos trabajando para eso" continuó Álvarez.

Luego pasó a destacar los logros de su gestión hasta el momento donde pidió perdón a los hinchas y socios, "porque Barcelona tuvo que haber sido campeón en su centenario", pero justificó que el club no es campeón desde hace cinco años.