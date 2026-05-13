¿Dónde falta gasolina en Quito? Sectores con venta irregular y falta de Extra este 13 de mayo

Usuarios reportan venta irregular de gasolina en sectores de Quito.

Quito registra venta irregular de gasolina por tercer día consecutivo. Usuarios reportaron problemas de abastecimiento este miércoles 13 de mayo de 2026.

La venta de combustibles es irregular en la ciudad. Un equipo de Teleamazonas verificó que existen filas en las gasolineras y algunas no disponen gasolina Extra.

Aunque hay gasolineras que despachan el combustible sin novedades, hay puntos en los que la venta es restringida.

Estaciones de servicio reportaron que la gasolina Extra debería llegar en horas de la tarde, mientras tanto solo se vende Súper.

Algunos puntos en los que se han reportado problemas son:

Eloy Alfaro

Avenida América y Colón

Conocoto

El Colibrí

Sangolquí

Avenida Ajaví

¿Cómo denunciar el cobro excesivo o la venta irregular?

La ARCH ha exhortado a la ciudadanía a denunciar cobros excesivos e irregularidades en la venta de la gasolina.

En caso de sobreprecios o venta irregular se puede denunciar al 1 800 LOJUSTO (1800-565-878).