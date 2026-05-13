1 700 personas confinadas en un crucero tras una muerte por un brote gastrointestinal en Francia
Los pasajeros confinados en un crucero por un brote gastrointestinal son atendidos por autoridades sanitarias.
El brote por infección gastrointestinal no tiene relación con el hantavirus, dicen autoridades.
AFP
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Actualizado:
13 may 2026 - 10:21
Cerca de 1 700 personas se encuentran confinadas en un crucero en Burdeos, localidad ubicada al suroeste de Francia.
El hecho sucede tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos de síntomas de gastroenteritis, una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos.
El crucero llamado ‘Ambition’, que llegó a Burdeos informó a la autoridad portuaria sobre el fallecimiento de un británico mayor de 90 años.
Descartan que el brote se relacione al hantaviurus
"No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron las autoridades sanitarias.
De acuerdo con la información, cerca de cincuenta personas han presentado vómitos y diarrea. Autoridades realizan pruebas para determinar el origen del contagio.
Los pasajeros fueron atendidos por peronal del barco y aislados en sus camarotes. Además, un equipo médico subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras.
Se espera conocer resultados de estudios lo más pronto
Lo que se busca es "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas".
Las autoridades esperan conocer los resultados de las pruebas lo más pronto posible. También investigan una posible intoxicación alimentaria.
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