1 700 personas confinadas en un crucero tras una muerte por un brote gastrointestinal en Francia

El brote por infección gastrointestinal no tiene relación con el hantavirus, dicen autoridades.

Cerca de 1 700 personas se encuentran confinadas en un crucero en Burdeos, localidad ubicada al suroeste de Francia.

El hecho sucede tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos de síntomas de gastroenteritis, una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos.

El crucero llamado ‘Ambition’, que llegó a Burdeos informó a la autoridad portuaria sobre el fallecimiento de un británico mayor de 90 años.

Descartan que el brote se relacione al hantaviurus

"No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", subrayaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo con la información, cerca de cincuenta personas han presentado vómitos y diarrea. Autoridades realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Los pasajeros fueron atendidos por peronal del barco y aislados en sus camarotes. Además, un equipo médico subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras.

Se espera conocer resultados de estudios lo más pronto

Lo que se busca es "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas".

Las autoridades esperan conocer los resultados de las pruebas lo más pronto posible. También investigan una posible intoxicación alimentaria.