Ecuador

Príncipe de Abu Dabi visitará Ecuador este domingo 1 de marzo

Visita oficial del jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan incluirá firma comercial y fortalecimiento de lazos diplomáticos

El príncipe heredero llega a Ecuador con agenda bilateral oficial

AFP

Autor

Katherine Placencia

Actualizada:

28 feb 2026 - 22:34

Unirse a Whatsapp

El Gobierno de Ecuador difundió la agenda oficial prevista para este domingo 1 de marzo de 2026, en el marco de la visita de Su Alteza el Príncipe Heredero de Abu Dabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con la firma de importantes acuerdos comerciales y reuniones bilaterales como ejes centrales, informó el Gobierno. 

La jornada iniciará con la colocación de una ofrenda floral, seguida de un saludo protocolario entre las autoridades.Posteriormente se desarrollará una reunión entre las delegaciones de Ecuador y de los Emiratos Árabes Unidos, como parte de la agenda bilateral.

El presidente Daniel Noboa afirmó que la visita busca profundizar las relaciones entre ambos países y cerrar entendimientos en materia comercial, financiera y de cooperación estratégica durante el encuentro oficial.

Entre los acuerdos previstos destaca la suscripción del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), cuyas negociaciones fueron concluidas recientemente, y que permitirá beneficios arancelarios para productos ecuatorianos en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos

El programa contempla además declaraciones de prensa sobre la suscripción de acuerdos y concluirá con honores de despedida al Príncipe Heredero.

