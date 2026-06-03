Neymar sorprendió con su llegada en un helicóptero de lujo a la concentración de Brasil

Neymar volvió a acaparar todas las miradas en la concentración de la selección de Brasil. El delantero llegó a la Granja Comary, centro de entrenamiento de la Canarinha, a bordo de un helicóptero privado valorado en cerca de 10 millones de dólares, según reportaron medios internacionales como Infobae y TN Argentina.

El arribo de Neymar se viralizó rápidamente en redes sociales, no solo por el lujoso helicóptero negro personalizado, sino también por el afectuoso recibimiento que tuvo por parte del entrenador italiano Carlo Ancelotti y varios compañeros de la selección brasileña.

La llegada de Neymar ocurre en medio de la expectativa por su estado físico, ya que el jugador arrastra molestias en la pantorrilla derecha y sigue bajo observación médica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Medios como Reuters señalaron que el delantero incluso se perdió una de las primeras sesiones de entrenamiento mientras era sometido a exámenes médicos.

A sus 34 años, Neymar busca disputar lo que podría ser su último Mundial con Brasil, ahora bajo el mando de Ancelotti.