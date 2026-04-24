Copa Libertadores: Barcelona SC lanza preventa de entradas ante Universidad Católica de Chile

Este viernes 24 de abril del 2026 empezó la preventa exclusiva de entradas para el partido de Barcelona SC frente a Universidad Católica de Chile, por la Copa Libertadores.

El partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará el miércoles 29 de abril, a las 19:00, en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Los precios de las entradas son:

General: USD 4.00

Tribuna: USD 6.00

Palco bajo y lateral: USD 7.50

Palco central: USD 10.00

Suite: USD 12.50

En la cuenta oficial de X del Departamento de Socios de Barcelona se especificó que la preventa es exclusiva para socios del club.

Los boletos pueden adquirirse a través de la página web oficial de Socios BSC, cumpliendo con los pasos de validación del club.