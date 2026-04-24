Fiscalía confirma presencia de veneno para ratas en comida para bebés en Austria

Tras analizar, en un laboratorio, se determinó la presencia del raticida en un frasco de comida para bebés.

Un frasco de papilla para bebés del fabricante suizo-germano Hipp intervenido, el pasado sábado 18 de abril, en un supermercado en el este de Austria contenía 15 microgramos de veneno para ratas.

El hallazgo en esta comida para bebés fue confirmado, este viernes 24 de abril de 2026, por la Fiscalía de Eisenstadt, ciudad a unos 60 kilómetros al sur de Viena.

Se trata de uno de los cinco tarritos 'Zanahoria con patatas' de 190 gramos manipulados por desconocidos en un caso de presunta extorsión y confiscados por las autoridades en Austria, República Checa y Eslovaquia antes de que llegaran a ser consumidos.

Los análisis de laboratorio del primero de ellos confirmaron la presencia del raticida, mientras continúan otras evaluaciones toxicológicas adicionales para determinar qué efectos habría tenido su consumo.

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La fiscalía aún analiza en detalle las consecuencias que dicha dosis tendría para el cuerpo de un niño, incluyendo si esta podría haber sido mortal.

A la investigación contra desconocidos por el cargo de "peligro público deliberado", la citada fiscalía ha abierto otra pesquisa por "intento de lesiones corporales graves intencionadas".

En un comunicado publicado en su web el pasado lunes, Hipp Austria afirmó ser víctima de un "caso de extorsión y manipulación".

"Los tarritos salieron de nuestra fábrica Hipp en perfecto estado. La retirada está relacionada con un acto delictivo que está siendo investigado por las autoridades", señala la empresa.

También la Justicia alemana investiga el caso bajo la sospecha de intento de extorsión al fabricante de alimentos infantiles.

Según las autoridades alemanas, los autores de la extorsión mandaron el 27 de marzo un correo electrónico a la casa matriz de Hipp en Alemania con un plazo hasta el 1 de abril para pagar dos millones de euros (2,34 millones de dólares) a cambio de no colocar los envases manipulados en Austria, Chequia y Eslovaquia.

Mientras tanto, en Austria continuaba este viernes la búsqueda de un segundo frasco manipulado que, al parecer, fue vendido en la misma sucursal de una cadena de supermercados en Eisenstadt.

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La alerta se desató inicialmente hace una semana, cuando la retirada de todos los productos de Hipp en las tiendas se hizo pública en la noche del 17 al 18 de abril.

Como medida de precaución, otras cadenas de supermercados de la región también retiraron el producto de la venta.

Las autoridades sanitarias austríacas han explicado que los raticidas contienen distintos principios activos, siendo el más común la bromadiolona, un antagonista de la vitamina K que afecta a la coagulación sanguínea.

Esto puede provocar hemorragias como sangrado de encías o nariz, hematomas o presencia de sangre en las heces, y los síntomas pueden aparecer con retraso, entre dos y cinco días tras la ingesta.