Este este el estado de las carreteras en Ecuador este sábado 22 de noviembre

Estados de las vías en Ecuador este sábado 22 de noviembre del 2025

Las vías de Ecuador se encuentran completamente habilitadas al tránsito vehicular en todas las provincias del país.

Con excepción de algunas afectaciones producto de la época invernal como en la carretera San Luis - Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que se encuentra cerrada por perdida de mesa vial sector el San Marcos.

Sin embargo, en el resto de provincias los ciudadanos pueden circular, tomando las precauciones del caso ente leves derrumbes y cortes que han provocado el cierre parcial y circulación controlada en provincias con mayor presencia de lluvia.

En Pichincha por ejemplo, la mayoría de vías está habilitada, estas son:

Quito - Machachi

Quito - Guayllabamba

Guayllabamba – Tabacundo

Alóag - Sto. Domingo

Pintag - Pifo

Pifo - Papallacta

Quito - Calacalí

Quito – Cayambe

Cayambe – Cajas

Quito – Iguiñaro

Tabacundo - Cajas

Calacalí - San Miguel de los Bancos

San Miguel de los Bancos - Pedro Vicente Maldonado

Puerto Quito – Rio Blanco

San Miguel de los Bancos - Las Mercedes

Así también en las provincias del norte de la Amazonía como Napo y Orellana las vías también están habilitadas:

San Luis-Puente El Salado

Y de Baeza – Papallacta

Y de Baeza – Cosanga- Y de Narupa

Vía Ahuano - Chontapunta

Vía Chontapunta – Coca

Tena - Baez

Tena – Loreto

Tena- Ahuano

Tena- Misahualli

Y de Narupa

Tena – Archidona

Tena - Puyo

Vía Puerto Napo – Ahuano

Joya de los Sachas - Lago Agrio

Coca - Loreto

Coca - Dayuma

Por su parte, se encuentra cerrada por un socavamiento la vía Y de Baeza - El Reventador.

Además, la vía Coca - Joya de los Sachas está habilitada con una variante provisional en el km 15, se recomienda circular con precaución al ingreso de San José de Guayusa, debido a la pérdida de mesa en la vía, por la erosión en el río Coca.