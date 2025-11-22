Este este el estado de las carreteras en Ecuador este sábado 22 de noviembre
La red vial estatal se encuentra habilitada al tránsito vehicular en Ecuador este sábado 22 de noviembre.
Estados de las vías en Ecuador este sábado 22 de noviembre del 2025
Transporte y Obras Públicas
Actualizada:
22 nov 2025 - 09:25
Las vías de Ecuador se encuentran completamente habilitadas al tránsito vehicular en todas las provincias del país.
Con excepción de algunas afectaciones producto de la época invernal como en la carretera San Luis - Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que se encuentra cerrada por perdida de mesa vial sector el San Marcos.
Sin embargo, en el resto de provincias los ciudadanos pueden circular, tomando las precauciones del caso ente leves derrumbes y cortes que han provocado el cierre parcial y circulación controlada en provincias con mayor presencia de lluvia.
En Pichincha por ejemplo, la mayoría de vías está habilitada, estas son:
- Quito - Machachi
- Quito - Guayllabamba
- Guayllabamba – Tabacundo
- Alóag - Sto. Domingo
- Pintag - Pifo
- Pifo - Papallacta
- Quito - Calacalí
- Quito – Cayambe
- Cayambe – Cajas
- Quito – Iguiñaro
- Tabacundo - Cajas
- Calacalí - San Miguel de los Bancos
- San Miguel de los Bancos - Pedro Vicente Maldonado
- Puerto Quito – Rio Blanco
- San Miguel de los Bancos - Las Mercedes
Así también en las provincias del norte de la Amazonía como Napo y Orellana las vías también están habilitadas:
- San Luis-Puente El Salado
- Y de Baeza – Papallacta
- Y de Baeza – Cosanga- Y de Narupa
- Vía Ahuano - Chontapunta
- Vía Chontapunta – Coca
- Tena - Baez
- Tena – Loreto
- Tena- Ahuano
- Tena- Misahualli
- Y de Narupa
- Tena – Archidona
- Tena - Puyo
- Vía Puerto Napo – Ahuano
- Joya de los Sachas - Lago Agrio
- Coca - Loreto
- Coca - Dayuma
Por su parte, se encuentra cerrada por un socavamiento la vía Y de Baeza - El Reventador.
Además, la vía Coca - Joya de los Sachas está habilitada con una variante provisional en el km 15, se recomienda circular con precaución al ingreso de San José de Guayusa, debido a la pérdida de mesa en la vía, por la erosión en el río Coca.
