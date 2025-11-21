Cortes de luz e inundaciones en Tumbaco por fuertes lluvias de este viernes 21 de noviembre

Los vehículos se inundaron en el intercambiador de La Morita debido a las fuertes lluvias la tarde de este viernes 21 de noviembre.

Las fuertes lluvias provocaron estragos en el valle de Tumbaco la tarde de este viernes 21 de noviembre del 2025. En el intercambiador de La Morita, la alcantarilla colapsó y provocó inundaciones.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que una buseta escolar quedó atascada en la zona, aunque no se registran personas afectadas. Personal de socorro acudió a la zona para drenar el agua y habilitar la circulación.

Videos en redes sociales muestran cómo los ocupantes de otros vehículos maniobran para intentar sacar el vehículo de la zona donde se realizó la acumulación de agua. En el fue el km 8 de la Ruta Viva, que conecta con el aeropuerto de Quito y los valles, también hubo acumulación de agua.

En distintos puntos de la ciudad también se registró una fuerte tormenta eléctrica con potentes truenos. En redes los usuarios también se quejaron por cortes de luz, en barrios de Tumbaco y Cumbayá.

En su cuenta de X, la Empresa Eléctrica Quito indicó que sus técnicos trabajan para restablecer el servicio.

En otros sectores del Valle de Los Chillos, circulación vehicular se detuvo en varias calles que quedaron inundadas. Además, en la parroquia Conocoto, el tráfico colapsó, ya que varias vías están siendo intervenidas por el Municipio de Quito.