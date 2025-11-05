Cédulas se podrán obtener en Ecuador durante dos sábados y un domingo debido a la consulta

Decenas de personas acudieron el fin de semana al Registro Civil, para obtener su cédula.

Este sábado 8 de noviembre de 2025, el Registro Civil del Ecuador llevará a cabo una nueva jornada extraordinaria de cedulación en 49 agencias distribuidas en las 24 provincias del país, a propósito de la consulta popular y el referéndum.

El servicio está dirigido a las personas que cuenten con turno previamente agendado a través de la agencia virtual del Registro Civil para esa fecha. Las 49 agencias atenderán de 08:00 a 12:00, informó la entidad en un comunicado.

Los ciudadanos deberán presentar el comprobante de pago impreso del servicio, y su cédula anterior, en caso de renovación. En situaciones de pérdida o robo, será necesario entregar la constancia del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura, ya sea en formato físico o digital.

El costo del servicio se mantiene en 5,00 dólares por emisión de cédula por primera vez y 16,00 dólares por renovación. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago. Además, los grupos de atención prioritaria, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, no necesitan agendar turno y contarán con atención preferencial durante la jornada.

Esta iniciativa forma parte del plan de atención de fines de semana implementado por la institución, que busca brindar facilidades a quienes no pueden acudir entre semana por motivos laborales o estudiantiles.

También tiene como objetivo que los ciudadanos dispongan de su documento de identidad actualizado para participar en la Consulta Popular y Referéndum del domingo 16 de noviembre.

Con esta, el Registro Civil suma 18 jornadas extraordinarias realizadas en lo que va del año, en las que se ha atendido a más de 239 000 ciudadanos los fines de semana.

En total, entre enero y el 1 de noviembre de 2025, la entidad ha emitido más de dos millones de cédulas de identidad en todo el país.