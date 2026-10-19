Clases presenciales se retoman este 20 de octubre en zonas afectadas por inundaciones

Familias afectadas y varias calles anegadas en el sector de Virgen del Cisne, en Tenguel, parroquia del Guayaquil

Los estudiantes de las zonas educativas 5 y 8 retomarán las clases presenciales desde este martes 20 de octubre de 2026.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció el retorno a las aulas desde este martes 20 de octubre en las zonas educativas 5 y 8.

La medida se aplica tras las afectaciones provocadas por las inundaciones en varios sectores del país.

Balao, Milagro y Tenguel se mantienen bajo monitoreo

En Balao, Milagro y la parroquia Tenguel, en Guayaquil, las autoridades educativas mantendrán un seguimiento permanente de las condiciones climáticas para precautelar la seguridad de los estudiantes.

Las disposiciones específicas sobre el retorno a clases en estos sectores se comunicarán a través de las direcciones distritales, según los reportes del clima y las condiciones de cada zona.

Las familias deben mantenerse atentas a los comunicados oficiales de sus distritos educativos para conocer las indicaciones correspondientes a cada institución.

La continuidad de las actividades presenciales dependerá de la información sobre las condiciones climáticas y la seguridad de la comunidad educativa.