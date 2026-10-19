El Niño golpea a Ecuador: tres fallecidos, 1 840 personas damnificadas  y 5 650 viviendas afectadas  

Las inundaciones y los deslizamientos figuran entre las emergencias más frecuentes Fotos:César Muñoz/API

Las lluvias y los efectos asociados al fenómeno El Niño dejaron 430 eventos adversos en 22 provincias de Ecuador entre el 29 de agosto y el 19 de octubre de 2026.

El balance oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte al 19 de octubre de 2026, contabiliza 430 eventos adversos en 22 provincias por las lluvias y la incidencia del fenómeno El Niño.

Eventos adversos más frecuentes

Las inundaciones y los deslizamientos figuran entre las emergencias más frecuentes registradas durante el periodo.

Las consecuencias alcanzan a 23 666 personas en el país: 21 826 están registradas como afectadas y 1 840 como damnificadas.

Además, el informe reporta tres personas fallecidas a causa de los eventos adversos.

Inundaciones: 243 eventos (56,51%).

243 eventos (56,51%). Deslizamientos: 87 eventos (20,23%).

87 eventos (20,23%). Lluvias intensas: 28 eventos (6,51%).

28 eventos (6,51%). Vendavales: 23 eventos (5,35%).

23 eventos (5,35%). Erosión hídrica: 13 eventos (3,02%).

Otros: hundimientos, aluviones, tormentas eléctricas y granizadas.

Viviendas afectadas

En cuanto a las viviendas, el reporte contabiliza 5 650 afectadas y 21 destruidas.

Los daños también alcanzan a la infraestructura vial: 13,19 kilómetros de vías resultaron afectados, ocho puentes presentaron daños y uno quedó destruido.

Las provincias con mayor número de personas impactadas son Esmeraldas, con 17 249; Guayas, con 3 018; y Los Ríos, con 1 736.

Después aparecen Manabí, con 397 personas, y Bolívar, con 291, según las cifras del documento.

Inundaciones y lluvias intensas

Las inundaciones representan más de la mitad de los eventos registrados, con 243 casos, equivalentes al 56,51% del total.

Los deslizamientos ocupan el segundo lugar, con 87 eventos, que corresponden al 20,23%.

La lista de eventos adversos más frecuentes continúa con las lluvias intensas, los vendavales y la erosión hídrica.

En menor cantidad también se reportaron hundimientos, aluviones, tormentas eléctricas y granizadas.

Ante las emergencias, las autoridades activaron Comités de Operaciones de Emergencia en distintos niveles territoriales y distribuyeron ayuda humanitaria.

El reporte también menciona la habilitación de alojamientos temporales para atender a las personas damnificadas.

Las previsiones meteorológicas incluidas en el balance advierten sobre la continuidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos, que pueden afectar a comunidades, viviendas y carreteras.

Cifras principales del impacto de El Niño

430 eventos adversos en 22 provincias.

eventos adversos en 22 provincias. 23 666 personas impactadas: 21 826 afectadas y 1 840 damnificadas.

personas impactadas: 21 826 afectadas y 1 840 damnificadas. 3 personas fallecidas.

personas fallecidas. 5 650 viviendas afectadas.

viviendas afectadas. 21 viviendas destruidas.

viviendas destruidas. 13,19 km de vías afectadas.

de vías afectadas. 8 puentes afectados y 1 destruido.

Además, Riesgos identificó a 17 249 personas impactadas en Esmeraldas, la cifra provincial más alta.

Viviendas afectadas y destruidas por provincia

La siguiente tabla presenta el desglose provincial de viviendas y vías incluido en el informe oficial N.º 45.

Los colores diferencian los niveles de afectación de viviendas según el número reportado.

Impacto en Viviendas e Infraestructura Vial - SITREP No. 45 Informe Oficial SITREP No. 45: Impacto en Viviendas e Infraestructura Vial Provincia Viviendas Afectadas Viviendas Destruidas Vías Afectadas (km) Esmeraldas 4.064 6 3,58 Guayas 1.002 0 0,12 Los Ríos 133 1 0,59 Manabí 105 6 0,19 Bolívar 90 1 2,87 Azuay 49 3 0,43 Pichincha 46 0 4,56 El Oro 44 1 0,14 Santo Domingo 43 0 0,03 Orellana 34 1 0,04 Loja 18 0 0,08 Imbabura 14 0 0,28 Otras provincias

(Pastaza, Napo, Morona Stgo., Chimborazo, Sucumbíos, Cotopaxi, Cañar, Carchi, Tungurahua) 10 2 0,25 TOTAL 5.650 21 13,19

Esmeraldas concentra el mayor número de viviendas afectadas (más del 70% del total nacional) y Pichincha reporta la mayor extensión de vías afectadas