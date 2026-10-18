Dos ríos desbordados y nueve incendios forestales se mantienen activos en Ecuador

Dos ríos permanecen desbordados en Ecuador como consecuencia de las lluvias registradas en el país, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos con corte a las 20:00 de este domingo 18 de octubre de 2026.

Los afluentes afectados se encuentran en dos provincias. Se trata del río Catarama, en Los Ríos, y el río Vinces, en Guayas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de estos puntos ante posibles afectaciones relacionadas con el incremento del caudal.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 18 de octubre 2026, con corte a las 20h00. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. https://t.co/GqltOtNRvx — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 19, 2026

Nueve incendios forestales continúan activos

El reporte de Riesgos también señala que nueve incendios forestales permanecen activos a escala nacional, distribuidos en cuatro provincias: Tungurahua, Loja, Chimborazo y Cañar.

Los focos de incendio se registran en los cantones de Ambato, Penipe, Azogues, Espíndola, Píllaro, Riobamba y Loja.

Las instituciones de respuesta indicaron que mantienen el seguimiento de las emergencias y las labores necesarias para atender los incendios y reducir sus posibles afectaciones.